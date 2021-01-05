道指早段回升45點　參議院選舉結果左右大局

美股周一(4日)破頂後倒插，並是自2016年來首次在全年首個交易日未能打響頭炮後，周二(5日)早段暫時止瀉，道指回升45點，報30,269點，標指升5點，至3,705點，以科技股掛帥的納指升8點，至12,707點。

美股踏入新一年即出現大冧市，除因為各地疫情反彈外，更多人歸咎於美國周二喬治亞州的選舉，因這會決定參議院的控制權誰屬，而據報，近日共和黨的優勢縮窄，令選情十分緊湊。

Oppenheimer資產管理首席投資策略員John Stoltzfus認為，倘民主黨取得勝利，可能導致加稅及採取該黨進步派主張的政策，令股市受壓，標指有機會調整10%。券商Evercore亦指，如果民主黨大獲全勝，將掀起市場大規模輪動，投資者對財政、稅務、環保及監管等政策重新作出定價，最終的市場影響料是負面。

個股消息方面，高盛前總裁兼白宮經濟顧問科恩加盟國際商業機器(IBM)，擔任副主席。IBM股價早段報124.94美元，跌0.75%。

晶片公司高通(Qualcomm)亦出現人事變動，行政總裁Steve Mollenkopf宣布6月底退休，由總裁Cristiano Amon接捧。自Mollenkopf於2014年掌舵以來，高通股價漲96.7%，其中去年升71.7%。高通股價早段報149.34美元，升0.57%。

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