美蘭空港遭提仲裁　要求賠償最多69.62億元

美蘭空港( 00357 )公布，公司於近日收到一份仲裁通知。根據仲裁通知，Aero Infrastructure Holding Company Limited作為申請人就認購協議所產生的爭議，已針對公司向香港國際仲裁中心提起仲裁。

申請人指控公司違反認購協議並要求損害賠償以及支付相關仲裁費用，其主張的損害賠償額為58.32億港元或69.62億港元。

公司認為，公司並不存在申請人所述違反認購協議的情況，公司並不認同仲裁通知所載的一切指控。公司將會透過公司之仲裁律師在仲裁程序中提出有力抗辯，並研究是否需要提出仲裁請求或提起相關訴訟，要求申請人承擔公司的損失。公司正在採取其它必要法律手段，最大限度維護公司的合法權益。

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