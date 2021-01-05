【產經評論】不卑不亢迎美霸　打鐵還須自身硬

甫踏入新年，美國即霸氣凌人，聲言要將3大中資電訊股踢出美股。可言猶在耳，數天後竟又突然放棄相關行動，囂張氣燄頓失！足見這些年中美爭霸，中國從來不主動挑事但絕不怕事，在維護利益上立場堅定，以靜制動，美國則因胡亂出招終致陣腳大亂。所謂「人必自侮而後人侮之」，美國堂堂世界一哥，無論防疫與國策皆當兒戲，自打嘴臉，極盡窩囊，國運焉能不衰？

二戰以來，美國靠美元的國際儲備貨幣地位，成為全球最大經濟體，憑着在金融、軍事與科技上優勢，鞏固其世界霸主地位。可日子久了就恃才傲物，經濟長年缺乏改革，國民儲蓄持續偏低，金融亂象頻生，2008年次按風暴一役問題盡現。美國聯儲局透過長期量寬穩定大局，可經濟走不出低增長，去年更遇上一場世紀疫情，令美國市場嚴重萎縮，聯儲局只有加大透支美元信用，實施無限量放水、超低利率和購買企業債券救市，卻造成更嚴重的後遺症，包括財赤顯著惡化、殭屍企業急增、資產泡沫膨脹及貧富懸殊走向極端。

特朗普主政的美國政府面對內部經濟敗局，既不正視，更企圖以高舉反華旗幟諉過於人，包括掀起貿易戰，進而是制裁中國科企，更謀求以投資禁令打擊中企融資，部署開打金融戰，在中國處於元旦時，紐約證券交易所以3大中資電訊股除牌來「贈興」，咄咄逼人。可此舉傷不到相關中企之餘，卻會引來中國反制，包括針對美國金融業在華投資，並打擊美國作為國際金融中心的利益和地位。結果是妄意亂行招來內部反彈，致計劃胎死腹中，自討沒趣！

目前世界正處於百年未有的大變局，中美貴為首兩大經濟體，本來已是互相競爭的關係，政治體制、文化差異及宗教信仰不同，更注定存在難以磨合的分歧。面對中美博弈無可避免，中國從來是沉着應對，立場鮮明，姿態強硬，對不合理的制裁提出反制，見招拆招，彰顯經濟實力、市場韌性和改革決心，打鐵還需自身夠硬淨，即使風雲色變大可視作尋常。

一言以蔽之，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。隨着中國國力不斷提升，經濟體積不斷增加，現時已儼如龐然大物，實非美國高調喊打就能輕易擊倒。展望中美之爭，不會因白宮易主而有重大變化，要讓美國接受中國崛起，確保中國經濟長期可持續發展，與世界經濟共榮，中國得不卑不亢，自強不息，要有別人打到家門口勢必奉陪的底氣，自可得到世界的尊重！

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