東方日報B1：美煞停退市　中資電訊股飆

中移、聯通及中電信股價周二(5日)均低開高走，分別收漲5.13%、8.5%及3.34%。

中國外交部稱，美國的國際金融中心的地位有賴於全球企業和投資者對其規則、制度包容性和確定性的信任，持續無端打壓在美上市的外企將損害其自身利益其資本市場地位，希望美方尊重法治和市場。

紐交所表示，與美國海外資產控制辦公室(OFAC)等有關監管機構進一步磋商後，決定不再推進讓中移等3大國營電訊商除牌的計劃，其ADR會繼續交易。

該所公告稱所謂磋商涉及OFAC發布的一項《常見問題解答》，其乃上周美國財務部就投資禁令發布的「加辣」指引之一，內容是被列入投資黑名單的公司，其一切子公司都在限制之列。

紐交所出乎意料的舉動引發市場爭議，批評該所的政策反映其「遲鈍無能」，而美國財政部則是「領導能力薄弱」。更有分析員形容，這是他職業生捱中在美國股票市場見過的「最古怪」的事件。

另一方面，由於美國總統特朗普卸任在即，其任內實施的制裁行動會否延續至下一任政府亦惹來市場質疑。

蜂投財富資產管理有限公司董事總經理史理生指出，市場普遍預期拜登政府上場後，制裁中企的措施仍會持續，惟其執政的可預測性較高，亦料未會為打壓中國而推出導致「兩敗俱傷」的政策。他續指，目前涉事企業面對的政治風險不明朗性減低，料短期有關股份的股價將大幅回升。在目前低息環境下，他稱，中移及中電信的股息率相對吸引，但由於新冠肺炎疫情發展未明朗、經濟未回復正常，企業都傾向「睇定啲」和保留資金，建議投資者不用急於進場。

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