中芯下月發季績　此前料收入按季跌10%

此前，中芯國際在公布第3季財報時曾預告，第4季收入將按季下滑10%至12%，而毛利率介於16%至18%的範圍內。公司同時指出，2020年資本開支計劃從67億美元下調到59億美元，主要由於美國出口管制使部分機台供貨期延長或有不確定性，及物流原因導致部分機台到貨延遲。

事實上，去年12月18日，美國將多達66家中國企業納入「實體清單」，全面禁止接觸美國技術和設備，當中最令人關注的就是其對中芯晶片業務的影響。

中芯國際其後發表公告指，被美國列入「實體清單」後，對於適用於美國「出口管制條例」的產品或技術，供應商必須首先獲得美國商務部的出口許可，才能供應給中芯國際。

美國商務部表示，中芯被列入實體清單後，某些美國技術的供應商出貨給中芯前，要先獲許可，而10納米或以下尖端製程所需的專用技術，預先當成全部不批，以免中國推動「軍民融合」。據美媒此前引述官員指，不讓中芯造出用於無人機、軍機及裝甲(Exoskeletons)等的尖端晶片。

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