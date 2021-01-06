歐股個別發展　Next急升8%

歐洲股市周二(5日)個別發展，英國富時100指數收報6,612點，升40點或0.61%；法國CAC指數收報5,564點，跌24點或0.44%；德國DAX指數收報13,651點，跌75點或0.55%。

新冠肺炎疫情在英國持續升溫，該國實行了第三次全國封鎖，目前的限制措施包括關閉學校、零售商和餐廳，將持續到至少1月底。

個股方面，英國超市Wm Morrison表示，截至2021年1月3日的下半年的22周內，可比較銷售額增長8.1%，其中零售增長7.2%，批發增長0.9%，集團同時警告利潤將面臨新冠肺炎鎖定限制帶來的另外2,000萬英鎊衝擊。Wm Morrison股價收跌0.69%。

服飾零售商Next銷售表現好過預期，股價全日急彈8.04%。Next表示，在計及11月和12月銷售改善，以及新的封鎖措施後，預期截至2020年1月的全年稅前利潤僅有3.7億英鎊。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020