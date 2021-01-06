高盛大佬：預期年底前大部分員工可回辦公室工作
2021年01月06日 02:06
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(Getty Images圖片)
美資投行高盛集團行政總裁所羅門(David Solomon)接受外媒訪問時表示，隨着新冠肺炎疫苗加快接種，預期大部分員工都能在年底前回到辦公室工作。
所羅門認為目前最重要的工作是為人們接種疫苗，相信現時的艱難時期將會過去，對於未來6個月抱有信心。
不過，他表示，即使新冠肺炎病毒和疫苗都得到解決，仍然有工作要部署，包括需應對防疫措施帶來的經濟後果，以及今次疫情給經濟造成的影響。
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