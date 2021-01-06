沙特自願減產提振油市　紐油近一年來首次升穿50美元

沙特自願減產的行動提振了投資者對原油市場的信心，國際油價周二(5日)做好。紐約2月期油收報每桶49.93美元，升2.31美元或4.85%，一度升穿50美元大關，為自去年2月以來首次；布蘭特3月期油收報每桶53.6美元，升2.51美元或4.91%。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)在維也納召開部長級會議後，宣布在1月決定增產每日50萬桶之後，2月至3月均將稍為小幅度增產，而4月產量調整待定。

根據OPEC的聲明，今年2月和3月大部分OPEC+成員國將保持與1月一致的產量不變，特別是OPEC此前參與減產計劃的10個成員國，而非OPEC的哈薩克斯坦將在2月和3月每個月增產每日1萬桶，至於俄羅斯在2月和3月每個月都增產每日6.5萬桶。

值得留意的是，據報道，沙特能源大臣在OPEC+新聞發布會上宣布，該國將在2月和3月自願單邊減產石油每日100萬桶；自2月1日開始，沙特的石油產量將是每日812.5萬桶。這等於在實質上令OPEC+在2月和3月擴大了減產力度。

沙特石油大臣稱，沙特與俄羅斯在OPEC+的石油產量問題上「立場一致」，認為目前的原油需求形勢不足為慮，相信沙特最新石油減產決定是一種「先發制人的措施」。

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