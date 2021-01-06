世銀：料今年全球經濟增長可望達到4%

世界銀行發表今年1月「全球經濟展望」報告指，預期今年全球經濟增長達到4%，其中美國增長可望達到3.5%。不過，世銀警告，如果決策者不果斷推行應對疫情措施及投資改革，經濟復甦可能會乏力。

報告提到，新冠肺炎疫情造成大量人口感染與死亡，許多人陷入貧困，且可能會帶來長期的經濟活動與收入增長縮減。該行認為，短期的首要政策重點是控制疫情蔓延，並確保快速與廣泛的疫苗接種。

世銀去年6月報告預估2020年全球經濟活動將萎縮5.2%，但1月報告指出，2020年全球經濟活動衰退程度不如預期嚴重，在衰退至4.3%後回彈。這主要是發達經濟體的萎縮程度較緩和，加上中國的復甦比預期更為強勁，但大多數新興市場與發展中經濟體的經濟活動衝擊較預期更為嚴重。

報告表示，由於短期前景仍高度不明朗，在悲觀的情景下，若新冠肺炎感染情況持續上升、疫苗延遲推出，2021年全球經濟增長可能僅有1.6%；但若疫情得以獲得控制、疫苗接種速度加快，全球經濟增長可能加速至5%。

在發達經濟體方面，新冠肺炎感染情況在去年第3季出現反彈，讓復甦進度緩慢且充滿挑戰。報告預估，美國2020年經濟增長為負3.6%，今年可望達到3.5%；歐元區則能從去年的負7.4%，反轉成3.6%。

日本的經濟增長也有望從去年的負5.3%，轉為2.5%；中國2020年經濟增長預估為2%，在2021年可望達到7.9%。不包括中國在內的新興市場與發展中經濟體去年經濟增長為負5%，今年將能達到3.4%。

報告指出，疫情對全球經濟活動帶來長期不利影響，由於許多發達經濟體投資不足、就業不足與勞動力下降，可能加劇未來10年全球經濟增長速度放緩。報告呼籲決策者繼續維持復甦力度，逐步從收入支持轉向促進增長的政策。

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