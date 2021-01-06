傳奇災難預言家再警告：股市已呈現「史詩級泡沫」

外媒報道，國際知名逆向投資者、曾準確預言過去兩次特大危機、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham再度發出警告，認為股市目前是一個「完全成熟的史詩級泡沫」。

他在名為《等待最後一支舞》的文章中寫道，投資者的投機性行為已經「歇斯底里」，股票遠遠偏離合理價格，坦言甚至聯儲局也無法阻止迫在眉睫的崩潰。

現年82歲的Grantham直言，已經加倍押注看淡股市，「因為隨着股價加速進一步偏離趨勢，以及鑒於愈來愈狂熱的投機情緒，作為一名市場歷史學者，我更加相信這真是一場泡沫的末期。」

不過，他也提到現時未知何時或何種因素會使股市泡沫爆破，但他斷言，清算終會到來，就像歷史上的南海泡沫、1929年大崩盤和2000年科技泡沫。

事實上，自去年以來，Grantham一直為新冠肺炎疫情下做淡美股而付出慘痛代價。他早在去年6月已經警告經濟基本面和股市估值之間的分化，惟之後美股繼續飆漲，導致其管理的基金損失慘重。

他旗下管理的無基準配置基金去年損失了大約2.5%，相比之下，美股標指則上漲約16%，連同股息在內更達18%。投資者紛紛從GMO撤出資金，截至12月31日，該公司旗艦基金管理約66億美元資產，自2015年以來減少一半以上。

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