傳美財長不同意紐交所煞停中資電訊股退市的決定

報道引述知情人士稱，姆紐欽曾致電紐交所總裁Stacey Cunningham，對紐交所突然轉軚表示不同意。

美國財政部早前就禁止美國人投資被認為與中國軍方有關連的一批重點股份公布指導原則之後，紐交所上周決定向被點名的中國3大電訊商啟動除牌程序，原計劃在周四(7日)起執行，但紐交所至周一(4日)突然改變決定。

紐交所表示，與美國海外資產控制辦公室(OFAC)等有關監管機構進一步磋商後，決定不再推進讓中移等3大國營電訊商除牌的計劃，其ADR會繼續交易。

該所公告稱所謂磋商涉及OFAC發布的一項《常見問題解答》，其乃上周美國財務部就投資禁令發布的「加辣」指引之一，內容是被列入投資黑名單的公司，其一切子公司都在限制之列。

中國外交部稱，美國的國際金融中心的地位有賴於全球企業和投資者對其規則、制度包容性和確定性的信任，持續無端打壓在美上市的外企將損害其自身利益其資本市場地位，希望美方尊重法治和市場。

紐交所出乎意料的舉動引發市場爭議，批評該所的政策反映其「遲鈍無能」，而美國財政部則是「領導能力薄弱」。更有分析員形容，這是他職業生捱中在美國股票市場見過的「最古怪」的事件。

另一方面，由於美國總統特朗普卸任在即，其任內實施的制裁行動會否延續至下一任政府亦惹來市場質疑。

蜂投財富資產管理有限公司董事總經理史理生指出，市場普遍預期拜登政府上場後，制裁中企的措施仍會持續，惟其執政的可預測性較高，亦料未會為打壓中國而推出導致「兩敗俱傷」的政策。

他續指，目前涉事企業面對的政治風險不明朗性減低，料短期有關股份的股價將大幅回升。在目前低息環境下，他稱，中移及中電信的股息率相對吸引，但由於新冠肺炎疫情發展未明朗、經濟未回復正常，企業都傾向「睇定啲」和保留資金，建議投資者不用急於進場。

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