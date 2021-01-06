特朗普簽行政命令　禁美企與支付寶等8個中國應用程式交易

美企被禁止與支付寶和微信支付等中國應用程式交易。

英國傳媒報道，美國總統特朗普周二（5日）簽署行政命令，禁止美國企業與螞蟻集團旗下的支付寶、騰訊旗下微信支付(WeChat Pay)和QQ Wallet等8個中國軟件應用程式進行交易。

報道引述政府高官的消息稱，該行政命令要求商務部確定禁止哪些交易，而該行動是旨在遏止用戶基礎龐大、並可存取敏感數據的中國軟件應用程式，對美國構成威脅。

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