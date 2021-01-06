【專家點評】王昕媛：2021年是乳製品大年

第一，關注原奶漲價，對此頭部企業爭奪上游資產。根據國家統計局數據，目前主產區生鮮乳平均價超過4元/公斤，最新12月第三周已達到4.15元/公斤，且環比增速仍在加快。當前市場對奶源的需求大增，很多乳企為了爭奪奶源，與奶農簽訂了兩到三年的長期供應合同，價格也到了4.5元/公斤，以往長期合同很少能夠超過2.5元。 2021年平均奶價有望超過5元，目前看來只是一個保守的預期。

2019年以來，新希望乳業入股現代牧業、蒙牛增持中國聖牧、飛鶴私有化原生態牧業、伊利收購中地乳業及其控股的優然牧業開始大量收購資產等接連的行業性事件，也表明下游乳品公司尤其是頭部乳企對上游稀缺性資源的重視大大增強，因為未來只有掌握了國內奶源，才能保證充分和長遠的發展。

第二，後疫情時期的消費升級，高價低溫奶成為流行。大眾的消費觀念從「吃飽」到「吃好」轉變，因而對牛奶品質的要求也隨之提升，低溫鮮奶的被認可程度在不斷增加。隨着冷鍊及相關技術的發展，利於行業內對鮮奶產品的拓展，鮮奶消費風口將至，成為不可逆的趨勢。目前美國、加拿大、日本、韓國、新西蘭的巴氏鮮奶佔有率也超過99%，台灣地區自產牛奶也幾乎100%是以巴氏鮮奶的形式消費。所以，在消費者教育、認知增強下，乳企明顯感受到復原乳對品牌的殺傷力是巨大的，未來低溫奶是趨勢。建議關注：蒙牛乳業、現代牧業、伊利股份等。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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