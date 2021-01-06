【專家點評】徐燦傑：今年投資聚焦3大主題

在新冠肺炎大流行的背景下，環球經濟慘受重創，但我們也總算勉強「捱過」2020年。踏入新一年，又是時候為投資作出新部署，在疫苖可望在全球廣泛接種、中美關係有機會緩和的背景下，建議投資者可留意以下板塊：

【舊經濟板塊炒復甦概念】

受惠環球央行無止境放水，市場資金將會持續氾濫，加上新冠肺炎疫苖將於多個發達國家陸續接種，投資者憧憬多國群眾注射疫苖後，封關封城等措施可望放寬，經濟亦有望重啟。事實上，自從多種疫苖測試進度理想的消息流傳後，市場資金於去年底已開始流入多個股票市場，當中舊經濟股亦受到青睞。

【晶片股料受惠拜登上場】

美國國會參眾兩院將召開聯席會議，點算並確認在大選中各州的選舉人票結果，雖然有共和黨參議員有意投票反對多個搖擺州的選舉人票計算結果，但預料相關阻力不大，拜登獲確認為下任總統人選、於1月20日宣誓就職，應該不會有太大懸念。

拜登上任後料有助中美衝突不再升溫、甚至緩和與改善，始終是投資界的樂觀意願，尤其在經貿層面上，預料雙方將設法解決爭端。因此，在樂觀情緒下，以往因特朗普「排華」政策而受挫的中美貿易相關股或內地晶片股，有可能會成為受益者，有利股價表現，投資者宜留意其走勢。

【生科企有望獲北水追捧】

港股去年繼續成為內地投資者寵兒，事關內地股民去年合共透過港股通淨買入約6,721億元港股，除了再創紀錄新高外，亦遠高於2018年及2019年全年的818億元及2,493億元。事實上，以往投資者鍾愛透過港股通吸納大型藍籌，但北水去年口味改變，吸納的股份漸趨多元化，出現「擇板塊而買」的現象，對於一些市值相對較小、本地成交一向不高的港股通股份，其股價將獲得較大提振作用。

注冊合規師公會投融資合規治理委員會總召集人 徐燦傑

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