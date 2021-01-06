【專家點評】鄭勤龍：宜待整固再覓入市機會

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷風恒》變《雷天大壯》之中。在易經，「雷」代表着盛壯的動力，帶有振奮或震驚之意，今「恒」卦和「大壯」卦皆帶有「雷」的元素，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢將會甚為波動、或會忽上忽落及難以捉摸。

承接上周預示港股不宜高追，宜見好要收的《天山遯》變《風火家人》卦，恒指上周三在26,695開市後，指數便開始穩步上揚，在隨後的數個交易日，雖然在高位稍見阻力及有短暫性的回吐，但整體趨勢仍然保持上揚，可說是應驗了考驗抵抗誘惑及把握逃離時機的《天山遯》卦卦象。大市昨日升了177點，收報27,649點，已約升了1千點。

「恒」卦代表好事多磨之象，按易經卦序的排列，「恒」卦之後便是「遯」卦，《序卦》曰：「物不可以久居其所，故受之以遯，遯者退也。」大意是指，事物不可能長期於同一個方向內行走，因此在無法前進的情況下，事物最終必然會退下來。

「大壯」卦的卦象為雷在天上，雷為壯，而天為大，因此有壯大之意。在卦序上，大壯是繼遯卦之後，《序卦》曰：｢物不可以終遯，故受之以大壯。｣意指事物不可能長期退下來，因此在退無可退的情況下，便會準備向反方向行走。

因此綜合了卦象和基本分析，投資者未必適宜在此水平急於入市高追，或可先靜觀其變，等待大市稍為整固之後，再另覓更有利的入市良機。

玄學金融家 鄭勤龍

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