【股民熱話】美國內鬥上演「決戰篇」　中國淡淡定有錢剩？

元旦日(1日)傳來美國紐約證券交易所話要將三大中資電訊股除牌，誰知昨日(5日)又傳來紐交所話不會再推行該計劃。先別說是甚麼理由，偌大的一個國際金融中心，行動可以如此「兒戲」，猶如孩童「玩泥沙」，反映美國內鬥，已令政策變得雜亂無章。說不定本周計算選舉人票認證總統大選結果，政治鬥爭將會趨向極端，並引發大型的社會動亂，股民要緊握扶手！

至今特朗普一方仍堅持自己是在不公平選舉下失去總統寶座，故1月下旬政權正式交接前，必會扭盡六壬圖翻盤。另一方面，大部分的美國利益既得者，都只想「搵錢」，不想戰爭，故對特朗普的反華政策頗有意見，近日更有逾兩百家美企CEO聯署要求國會確認拜登的總統資格。可見，特朗普圖想翻盤，內部尤其商界的阻力甚大。到底未來兩周美國會發生甚麼大事，會唔會上演「六國大封相」，勢將左右美股以致全球股市去向。

美國既視中國為敵人，美國愈亂，理論上中國愈得益，呢個敵我關係，不難理解。見到新年以來，中國股、匯市場表現不錯，滬深三百創13年新高，人民幣更已升至6.4水平，可見美國內部陷入歷史上罕有的大亂局，大量資金出逃，中國就成為「吸金池」，人民幣資產備受追捧，可謂淡淡定有錢剩！

傳統美股有「1月效應」，此論有兩個說法。其一是若1月美股升，全年計都好大機會收升；另一說法是1月美股升的機會多於跌，皆因這與美國稅務制度有關，即投資者習慣在年底減持美股，年頭再增持，以減少增值稅支出。之不過，去年美股的格局已大變，無限量寬兼超低息環境，加上經濟不景下，大量散戶湧入股市追逐資產泡沫，故今年「1月效應」仲準唔準，天曉得！

東網產經專欄作者 帥哥

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