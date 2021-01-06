【市前重點睇】道指升167點　紐油挑戰50美元關

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至89.448；港匯反覆處7.7529；離岸人民幣(CNH)高見6.4395；美元兌日圓報102.63；歐元企1.2296；英鎊見1.3627。金價曾升上1,951.51美元。布油高企53美元水平；紐油徘徊於49美元。道指期貨偏軟。

●傳美國財長姆紐欽不同意紐約證券交易所突然煞停對3大中資電訊股退市的決定。

●美國總統特朗普簽行政命令，禁止美企與支付寶等8個中國應用程式交易。

●美資投行高盛集團行政總裁所羅門(David Solomon)接受外媒訪問時稱，隨着新冠肺炎疫苗加快接種，預期大部分員工都能在年底前回到辦公室工作。

●國際知名逆向投資者、曾準確預言過去兩次特大危機、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham再度發出警告，認為股市目前是一個「完全成熟的史詩級泡沫」。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報27,904點，升255點或0.92%。

●即月恒生指數夜期收報27,761點，升197點，高水111點，成交19,467張。

●世界銀行發表今年1月「全球經濟展望」報告預期，今年全球經濟增長達到4%，其中美國增長可望達到3.5%。不過，世銀警告，如果決策者不果斷推行應對疫情措施及投資改革，經濟復甦可能會乏力。

●紐約2月期油收報每桶49.93美元，升2.31美元或4.85%，一度升穿50美元大關，為自去年2月以來首次；布蘭特3月期油收報每桶53.6美元，升2.51美元或4.91%。

●紐約2月期金收報每安士1,954.4美元，升7.8美元或0.4%。

●英國富時100指數收報6,612點，升40點或0.61%；法國CAC指數收報5,564點，跌24點或0.44%；德國DAX指數收報13,651點，跌75點或0.55%。

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