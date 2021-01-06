【專家點評】古勝：金蝶雲業務受捧 趁回調上車？
2021年01月06日 08:15
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港股尋日(5日)一度挫逾300點，其後市場傳來紐交所暫停三大中資電訊股除牌計劃，刺激大市回升，加上港交所、騰訊、本地地產股等上升，最終收市報27,649點，升177點，成交金額達2,150億元。同時，資金輪動開始流入落後本地概念股炒復甦，例如本地地產股、公用及銀行股，各位看官可留意！
至於新經濟股則有小調整，講緊嘅係金蝶國際(00268)，該股昨一度大插逾7%，收市跌幅收窄至逾4%報28.95元。先睇大行瑞銀報告，該行在10月份對中國IT經理作出調查，顯示愈來愈多用戶開始使用軟件即服務(SaaS)模式；另中國供應商在去年的市佔率高於前年，有助金蝶實現2019至2023的雲業務銷售年複合增長率在約40%的目標。調查亦顯示大部分金蝶的用戶都願意在未來採用雲端產品並支付費用。另隨公司早前宣布與大型企業的大規模雲交易，瑞銀對其雲業務銷售增長潛力更樂觀。目標價上調至34元，維持「買入」評級。
睇走勢，金蝶是新冠疫情的受惠者，去年1月2日由開市價7.84元起步，至12月31日最高見31.65元，升幅多達3倍；期間每次見高位都會回調逾1成至2成，提供上車機會。而昨日最低見28元，相比高位31.65元已有逾1成跌幅，係咪可以上車？老古畀兩個建議，進取者可以貼近10天線即28.6元小注上車。保守者則可待至50天線附近上車，兩者均以24元止蝕。上望阻力位34元。
東網產經專欄作者 古勝
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