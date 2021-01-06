【專家點評】古勝：金蝶雲業務受捧　趁回調上車？

港股尋日(5日)一度挫逾300點，其後市場傳來紐交所暫停三大中資電訊股除牌計劃，刺激大市回升，加上港交所、騰訊、本地地產股等上升，最終收市報27,649點，升177點，成交金額達2,150億元。同時，資金輪動開始流入落後本地概念股炒復甦，例如本地地產股、公用及銀行股，各位看官可留意！

睇走勢，金蝶是新冠疫情的受惠者，去年1月2日由開市價7.84元起步，至12月31日最高見31.65元，升幅多達3倍；期間每次見高位都會回調逾1成至2成，提供上車機會。而昨日最低見28元，相比高位31.65元已有逾1成跌幅，係咪可以上車？老古畀兩個建議，進取者可以貼近10天線即28.6元小注上車。保守者則可待至50天線附近上車，兩者均以24元止蝕。上望阻力位34元。

東網產經專欄作者 古勝

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