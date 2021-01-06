渣打集團發行12.5億美元重設永久後償或可轉換證券
2021年01月06日 08:29
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渣打集團(02888)公布，發行總值12.5億美元之固定利率重設永久後償或可轉換證券，所得款項的淨額於扣除佣金後，預期為12.375億美元，擬用於集團的一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。每股普通股的轉換價為6.353美元，並須作出條款與條件内所述之若干反攤薄調整。
發行價為證券本金額的100%。初步固定利率由2021年1月14日(發行日)(包括當日)至2031年7月14日(不包括當日)止，證券將根據固定利率年息4.75%計息。
由每個重設日期(包括當日)至下一個重設日期(不包括當日)的利率將為相等於國債收益率加上差價(每年3.805%)的固定利率。
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