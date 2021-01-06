香港上月PMI急降至43.5　企業憂慮疫情持續

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，2020年12月份香港採購經理指數(PMI)由11月份的50.1，下降至43.5，反映營商景氣氛未有延續回穩勢頭而掉頭回落。至於PMI指數則錄得4月份以來的最大跌幅。

IHS Markit首席商業經濟師Chris Williamson稱，香港私營經濟於上月下行步調更為急促，正當爆發第四波疫情，而海外多國亦因疫情反彈而重新加強防疫；企業在此情況下，同時面對本地需求下滑、出口萎縮的夾擊。

展望未來12個月，業者看淡前景的比率繼續比看漲的多，反映企業憂慮大流行持續、疫情反覆等情況。

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