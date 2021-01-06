【港股開市】科技指數創新高　京東集團飆逾7%

港股開市缺乏方向，恒生指數跌36點，報27,613點；國企指數升25點，報10,799點，科技指數升110點，創8,574點新高。

阿里巴巴反彈2.2%報228港元，是表現最佳藍籌；京東集團飆7.3%報363.8元。小米集團高開1.1%報35.7元；騰訊及美團靠穩，開市齊升0.2%。

幾隻創新高藍籌回吐，蒙牛乳業跌2.1%；藥明生物跌1.9%，是表現最差兩隻藍籌；友邦保險跌1.6%。

傳紐交所再考慮將3大內地電訊股退市，中國聯通回吐1.8%；中國移動跌0.6%；中國電信無起跌。

紐油重上每桶50美元，三桶油做好，中國石化及中國石油漲1.6%；中國海洋石油升1%。

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