加大監管！傳中證監要求螞蟻分享消費者信貸數據防壟斷

內地對科網企業的監管力度有增無減，據外電報道，中國證監會正考慮讓螞蟻集團分享其龐大的消費者信貸數據，其中一個做法是要求螞蟻將其數據饋送到人民銀行，另一個選項是讓螞蟻與信用評級公司共享信息，迄今未知監管當局會否要求螞蟻交出全部數據。

據悉，監管機構認為，螞蟻掌握大量個人數據，產生不公平競爭優勢，希望藉此令螞蟻像其他銀行一樣受規範，且打破其在數據方面的壟斷。

資料顯示，螞蟻集團應用程式已有逾10億人使用，持有包括消費者消費習慣、借貸行為及還款歷史等數據，螞蟻將相關數據向100家商業銀行取得資金，再向貸款人放貸，過程中，銀行承擔大部分風險，但作為中間人的螞蟻則從中獲利。

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