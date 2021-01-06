A股快報：大市向好 油股升逾1% 軍工股捱沽

內地股市穩升，滬綜指高開2點或0.06%，報3,530點；深成指高開73點或0.49%，至15,221點；創業板指數高開15點或0.51%，至3,113點。

至於滬深300指數突破前高位5,380.43點，開市報5,386.51點，升18點或0.3%，創2008年1月以來新高。

板塊方面，次新股領漲近2%，石油及生物製藥股齊升逾1%；而金融股跌0.2%，船舶製造及飛機製造股跌0.4至0.6%。

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