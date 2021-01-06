中國經濟：財新服務業PMI回落至56.3　低過預期

財新公布，中國2020年12月財新服務業採購理指數(PMI)錄得56.3，較11月回落1.5個百分點，低過預期；中國12月財新綜合PMI報55.8，前值57.5。

財新指出，內地服務業需求持續擴張，2020年12月服務業新訂單指數連續第8個月位於擴張區間，但較此前兩個月增速略有放緩。海外需求回落，新出口訂單曾在2020年11月創下一年半最高增速，但12月僅小幅增長。據調查樣本企業反映，最近主要出口市場疫情捲土重來，抑制海外業務的增長。

服務業就業持續改善，市場高景氣度助力服務業就業連續第5個月保持擴張，但擴張略有放緩。受此影響，服務業積壓工作量較2020年11月略有減少。12月服務業投入成本漲幅略有收窄，，服務業企業反映，年底用工成本和原料價格上升，導致各項費用攀升。企業因而進一步上調收費價格，加價幅度為2008年2月以來最顯著。

財新續稱，企業家對經濟前景依然非常​​樂觀，服務業經營預期指數刷新2011年5月以來的新高。服務業企業家普遍相信，疫情一旦結束，全球經濟狀況將轉強，加上公司的擴張計劃，預期未來一年經營活動會因此有所增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情對內地經濟的負面影響進一步消退，製造業和服務業持續復甦。預計後疫情時代的經濟恢復還將持續數月，考慮到2020年上半年的低基數效應，未來半年宏觀經濟按年指標將更為強勁。同時需要重點關注原材料價格快速上漲導致企業成本增加及其對就業的負面影響，這對於疫情期間相關寬鬆政策的退出設計尤為重要。

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