IMF：發達國經濟下半年開始復常　央行寬鬆措施將持續

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家Gita Gopinath稱，隨着新冠疫苗接種加速，大多數發達國家應該在今年下半年開始恢復正常。

Gopinath表示，截至目前的情況，今年的開端要比該組織對2020年的預期要強。她又預計，疫苗將在今年夏天覆蓋大多數發達國家，但全球復甦將以不同的速度進行，相信要到2022年底疫苗將實現全面覆蓋。

她預計，新冠疫苗和刺激措施驅動下有望在今年下半年實復甦，又指盡早進行封鎖措施有助更快地實現復甦。

全球政府和央行為應對疫情提供了龐大的資金，市場關注他們可能會在今年開始逐漸退出寬鬆措施，但Gopinath直言不太可能，她希望各國央行在削減任何支持方案時保持謹慎。

IMF去年10月發布的預測料2021年全球經濟將在去年收縮4.4%之後反彈5.2%，美國2021年的經濟增長預期為3.1%，而2020年則下降4.3%。

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