SensorTower：首30大內地手機遊戲發行商12月收入增45%

SensorTower商店情報平台公布2020年12月內地手機遊戲發行商在全球App Store和Google Play的收入排名。其中，排名最高的30大手遊商12月全球吸金21.6億美元(約168億港元)，佔期內全球手遊總收入29%，按年增長45%。

雖然疫情為網上娛樂帶來大量紅利，但全球手遊玩家在App Store和Google Play的支出同比僅增長27.8%，位居前列的內地發行商表現領先市場。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020