SensorTower：首30大內地手機遊戲發行商12月收入增45%
2021年01月06日 10:14
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SensorTower商店情報平台公布2020年12月內地手機遊戲發行商在全球App Store和Google Play的收入排名。其中，排名最高的30大手遊商12月全球吸金21.6億美元(約168億港元)，佔期內全球手遊總收入29%，按年增長45%。
雖然疫情為網上娛樂帶來大量紅利，但全球手遊玩家在App Store和Google Play的支出同比僅增長27.8%，位居前列的內地發行商表現領先市場。
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