Apple庫克去年人工1.14億元　績效獎勵高達...

外媒報道，據蘋果公司(Apple Inc.)向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示，其行政總裁(CEO)庫克2020年年薪超過1,470萬美元(約1.14億港元)，按年增加約28%。其中，庫克的基本薪酬為300萬美元(約2,340萬港元)，績效獎勵約1,073.1萬美元(約8,370.1萬港元)，另有約100萬美元(約780萬港元)為旅遊及保安資金。

因於蘋果公司的業績在淨收入和經營利潤均超過預定目標，故此庫克和其他高層的總薪酬達到總薪酬機會(total payout opportunity)的179%。

蘋果公司首5名高層，包括庫克、首席財務官Luca Maestri、法律顧問Kate Adams、零售業務主管Deirdre O'Brien和首席運營官Jeff Williams的總薪酬約1.198億美元，較2019年平均上漲約13%。

文件顯示，自今年開始，根據高層人員的行為是否符合公司社會及環境價值，來決定其現金花紅。

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