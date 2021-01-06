中國經濟：深圳數碼經濟產業創新發展實施方案出爐
2021年01月06日 10:20
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（中新社圖片）
內地媒體報道，深圳市工業和信息化局透露，《深圳數字經濟產業創新發展實施方案(2021—2023) 》正式出爐。
方案指出，到2023年深圳建成3個以上千億級細分領域產業集群，數碼經濟產業位居全國大中城市前列，數碼產業化和產業數碼化水平大幅提升，成為推動深圳市經濟社會高質量發展的核心引擎之一。到2023年，全市數碼經濟產業增加值突破1,900億元人民幣，年均增速6.5%，部分細分領域發展領跑中國。
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