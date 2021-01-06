「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃2月底接受申請

財經事務及庫務局公布，「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃於2月26日開始接受申請，計劃旨在鼓勵傳統金融機構夥拍金融科技企業就創新金融服務產品進行概念驗證測試。

財經事務及庫務局局長許正宇指出，透過「拍住上」資助計劃，希望業界可把握機會，積極提出和測試各項嶄新可行的金融科技應用方案及產品，特別是在合規科技、貿易融資、跨境支付以及人工智能投資顧問等日趨普及並與日常經濟活動和民生息息相關的領域，令香港的金融服務業更上一層樓。

在「拍住上」資助計劃下，每個獲批的概念驗證測試項目一般可獲最多10萬港元的一次性直接資助。若有關測試項目涉及跨金融界別或跨境應用(如粵港澳大灣區、東南亞國家聯盟地區)等更複雜、廣泛的領域，則可獲最多15萬元的資助額。金融機構可自行為受資助的測試項目提供額外資源，政府已預留1,000萬元作推行計劃之用。

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