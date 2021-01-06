【大行報告】富瑞將京東目標價定在426元
2021年01月06日 10:23
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投資銀行--富瑞發表的研究報告，重申給予京東集團(09618) 「買入」的投資評級，目標價426港元。
基於較佳售價及服務策略，該行料京東會採取偏重以投資回報率(ROI)為主的策略。京東於上月宣布投資社區團購電商平台興盛和中國地利(01387)，以及探索將雲業務和AI拆分為京東數碼，並委任京東物流的新總裁，顯示公司爭取抓住未來發展機會。
該行預計，京東2020年第四季收入將按年升27%至2,170億元人民幣，並在科技、用戶參與度及物流方面開支採嚴明紀律，以注重投資回報率的方法為後盾戰略。鑑於京東在業務基礎上擁有堅實的基礎，故重申對該股前景感樂觀。
京東今(6日)股價做好，即市高位報367.8元；現報360.6元，升6%。
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