東風集團：FCA與 PSA料於本月16日完成合併
2021年01月06日 10:24
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東風集團(00489)公布，法國PSA集團及意大利FCA集團去年召開股東大會並批准合併，以成立Stellantis N.V，合併上月已獲得包括來自歐盟委員會及歐洲中央銀行的最終監管許可，預計將於2021年1月16日完成合併，而Stellantis的普通股將於2021年1月18日在巴黎泛歐交易所及米蘭意大利證券交易所電子股市場上市，並於1月19日在紐約證券交易所開始買賣。
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