金山工業擬合併廣東省電池生產設施

該廠房將用作生產和銷售鹼性電池、碳鋅電池、鎳氫充電電池、鎳氫電極片及鋰電池。該公司正計劃合併位於廣東省的電池生產設施並遷往租賃物業，以實現規模經濟和提高效率。搬遷完成後，預計可出售位於廣東省的土地和建築物(即集團現有生產設施的所在地)，出售所得款項將用於加強本集團的現金流。

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