金山工業擬合併廣東省電池生產設施
2021年01月06日 10:26
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金山工業(00040)公布，附屬公司東莞超霸於1月5日與出租方東莞市謝崗資產管理就租用租賃物業簽訂合約，將租用東莞市謝崗鎮銀湖工業區的A區及B區廠房、宿舍及其配套設施，總面積為46,434平方米，租期為10年，首5年每月租金55.72萬元人民幣，第6至10年月租60.36萬元人民幣。
該廠房將用作生產和銷售鹼性電池、碳鋅電池、鎳氫充電電池、鎳氫電極片及鋰電池。該公司正計劃合併位於廣東省的電池生產設施並遷往租賃物業，以實現規模經濟和提高效率。搬遷完成後，預計可出售位於廣東省的土地和建築物(即集團現有生產設施的所在地)，出售所得款項將用於加強本集團的現金流。
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