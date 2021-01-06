飛利浦出售家電業務　傳TCL及高瓴等入圍次輪競標

外電引述消息人士報道，飛利浦就出售旗下家電業務進行招標，出售價格料最少達30億歐元，多個亞洲潛在買家已入圍第二輪競標。

報道指出，中國私募股權公司鼎暉投資及家電製造商TCL集團獲邀提交次輪標書，高瓴資本及另外一家公司亦有入圍。TCL集團是與中信資本組成財團，而部分其他投標人也可能聯合競標。消息人士稱，飛利浦亦一直在考慮對該業務進行首次公開募股。

飛利浦是次出售吸引多間歐美大型私募股權公司興趣，包括PAI Partners、Apollo Global Management、Advent International及CVC Capital Partners。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020