【大行報告】美銀降港交所評級至中性　目標價睇482元

該行對港交所的2021至2022年盈利預測較市場平均水平為高，但基於目前的流動性及港交所的產品或IPO渠道，對此預測感到滿意。

該行又指出，在過去十年間，港交所的市盈率正常估值範圍為28至43倍。去年中前，估值有兩次超過43倍，主要由營業額的激增所帶動，如今更已達到51倍，除了營業額因素外，更多是受到IPO和衍生品的支持。

該行認為市場對港交所的盈利預測有機會上調10至15%，並導致市盈率倍數調整至43倍。由於大量正面推動因素存在，相信未來12個月港交所的估值處於高端水平。

港交所今(6日)即市報448.6元，跌1.8%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020