【高盛推介】京東急漲 留意貼價輪證
2021年01月06日 10:33
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高盛(亞洲)有限責任公司：京東(09618)昨日跌約1.4%。今早則發力反彈，開市隨即突破360元水平，最高見367.8元，與歷史高位僅有約0.1%差距。現報360元，升約6.3%。早前京東因平台不正當價格行為獲市場監管總局處以50萬元人民幣罰款。及後京東表示對事件高度重視，並將嚴格按照相關部門的要求積極整改。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署好倉，本周一及本周二分別共錄得約530萬及700萬元資金流入認購證及牛證。淡倉方面，則見認沽證於截至本周一的5個交易日皆錄得資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬市場上最貼價水平的產品中，槓桿最突出的京東購(19831)，行使價359.08元，2021年03月08日到期，實際槓桿7.0倍，市場上貼價水平產品中，槓桿最高。並可留意屬行使價380元以下、三月底或以後到期產品中，槓桿最突出的京東購(16762)，行使價379.08元，2021年03月24日到期，實際槓桿6.5倍，行使價380元以下、三月底或以後到期產品中，槓桿最高。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市的京東牛(67801)，與現價有約30元收回距離，收回價330元，行使價327元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，新上市、市場上首三高槓桿之一貼牛。遠牛選擇則可留意屬活躍條款的京東牛(60875)，與現價有約50元收回距離，收回價310元，行使價307元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，活躍條款遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約4個月，屬價外的低街貨京東沽(24215)，行使價278.68元，2021年05月14日到期，實際槓桿5.6倍，中期、價外、低街貨。熊證方面則可留意京東熊(56802)，與現價有約20元收回距離，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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