美國大選：傳商界擬以「斷金援」阻共和黨挑戰選舉結果

美國總統特朗普拒絕承認大選結果並發起法律戰，並於多州法院提起訴訟及重新計票。外媒引述消息指，支持特朗普「翻盤」的共和黨人，可能會失去美國企業執行長(CEO)們的金錢支持。

報道報道，耶魯大學教授Jeffrey Sonnenfeld與33位企業CEO舉行線上會議，會後他表示，他在會中詢問「企業是否該私下提醒說客，如果有人反對國會宣布的總統結果，將會失去企業支持？」而每一位CEO都回答「是」。

這些與會人員來自金融業、製造業、藥業等企業。他稱商界領袖們已傳達訊息，也就是「現在是尊重憲法並繼續前進的時候了」。美國國會將在當地時間6日證明民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）的選舉勝利，但眾議院、參議院中許多共和黨人計劃在當天提出異議。

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