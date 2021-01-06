美政策搖擺不定　分析指將有更多中企選擇撤離美國市場

美國正加強在美上市企業監管，可能造成中企出走美國股市。更甚的是，美國紐約證券交易所日前表示要三中資電訊股除牌，但數日後又改變主意稱不會執行相關計劃。可今(6日)又傳出美國財長反對下，紐交所可能又再考慮執行除牌建議，總之五點花，六時變，不確定性將令更多在美上市中企選擇撤離美國市場。

分析指出，造成今次政策混亂，主要是特朗普針對在一批中企發出投資禁令的同時，並未有清楚要求將相關中企在美退市，故對美國的交易所和國際指數供應商造成混亂。而對中企而言，在美上市既未能起到太大的融資效果，又備受中美關係的地緣政治衝擊，故相信未來只會有更多中企選擇撤離美國金融市場。

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