馬雲遭連番打壓惹失蹤疑雲？媒體：暫需保持低調

馬雲對上一次公開露面要數到去年10月底出席一個論壇會議，會上他對內地金融監管機構有點意見。此後，螞蟻集團的中港兩地上市計劃於上市前突然被當局叫停，而中國證監會亦在去年11月發聲明指出，馬雲及螞蟻集團兩位高管被監管機構約談。

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