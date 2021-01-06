馬雲遭連番打壓惹失蹤疑雲？媒體：暫需保持低調
2021年01月06日 10:39
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馬雲已有一段時間未有公開露面。（中新社圖片）
阿里巴巴(09988)創辦人馬雲自去年底被內地監管機構打壓後，已有一段時間未有公開露面，市場關注其行蹤，有媒體引述消息人士透露，馬雲並無失蹤，只是暫時需要保持低調。
馬雲對上一次公開露面要數到去年10月底出席一個論壇會議，會上他對內地金融監管機構有點意見。此後，螞蟻集團的中港兩地上市計劃於上市前突然被當局叫停，而中國證監會亦在去年11月發聲明指出，馬雲及螞蟻集團兩位高管被監管機構約談。
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