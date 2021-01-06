中國經濟：去蕪存菁　傳當局要求績效欠佳企業倒閉

外媒報道，中國當局正試圖利用全球疫情強化其產業實力，包括施壓營運欠佳的企業，若未能「強健體質」，就要準備倒閉。

去年內地債券違約規模攀升至300億美元(約2,340億港元)的紀錄，其中包括之前依賴國家隱性擔保的知名企業，引發當局加強對信評機構的監管與懲罰。去年至少有16家股票遭除牌，創1999年以來新高。

報道指內地在讓績效不佳企業存活多年後，如今轉向允許這些績效無法改善的企業倒閉。事實上，展望今年內地將緊縮融資條件，這將令資金流不足的國企與民企更難存活，可當局必須着手於削減金融系統的債務規模，皆因內地整體債務已佔國內生產總值(GDP)277%之高。

報道引述麥格理證券中國經濟部門主管胡偉俊指出，這樣做好處是內地得以控制金融風險，壞處是企業不會獲得紓困，除非情況極端。當局希望善用強勁的增長復甦，以緊縮貨幣政策，未來將看到更多企業面臨取得資金的挑戰。

近幾月當局推出許多提升資本市場效能與企業品質的措施。單是去年12月，將證券詐欺罪刑期從最高5年增加至15年、提議縮短獲利欠佳股票退市程序、矢言改善對信評產業的監督，並對銀行設定融資地產開發商額度上限。

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