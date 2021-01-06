去年南韓半導體出口額創歷史次高　今年料再增10%

外媒報道，南韓產業通商資源部和半導體協會表示，2020年南韓半導體出口額按年增長5.6%，達992億美元，為歷史次高，預計今年半導體出口額有望再增長10%，將是史上第二度突破1,000億美元關口。

產業部指出，非接觸經濟升溫，帶動伺服器和筆記型電腦的需求，抵銷了新冠肺炎疫情、美國制裁華為、行動設備需求低迷等不利因素，推動半導體出口。尤其在晶圓代工訂單增加、5G設備晶片需求增加等利推動下，系統半導體的出口額達303億美元，創歷史新高。分析預計，今年南韓半導體出口額有望達到1,075億至1,110億美元水平，按年增長10.2%。

國際半導體產業協會(SEMI)預測，今年南韓半導體設備投資額可能達到189億美元，有望超越中國內地的168億美元及台灣的156億美元，重回全球榜首。

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