疫苗面世減避險需求　對沖基金加注黃金股淡倉

當對沖基金看淡股票未來行情，通常會自養老基金等機構長線投資者借入股票沽空，等待日後價格下跌時，再以較低價格買進，從中賺取價差。在新冠疫苗面世，避險需求減少下，外電報道對沖基金正增加美股中黃金股的淡倉，其中淡倉交易佔巴里克黃金(美股：GOLD)交易總量比重自12月上半月的14.9%升至24.8%；同期紐蒙特黃金(美股：NEM)自8.8%升至11.4%；Kinross Gold(美股：KGC)也自18.2%升至20.6%。

報道引述加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)上月表示，雖然全球尚未走出低谷，但隧道盡頭的光意味着，經過2020年的強勁表現後，黃金市場應該開始出現放緩趨勢。該行將2021年金價預期，自每安士1,893美元下調至1,810美元。

不過，隨着全球各地確診數字依舊居高不下，市場認為，為對抗病毒所採取的嚴厲封鎖措施，以及各國龐大的政府債務，未來仍可能持續推動金價走高。

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