【高盛推介】小米相對落後 可吼中期價外輪證
2021年01月06日 10:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：小米(01810)由上周二起連升5日，累計升逾13%，當中昨日升約0.1%。今早則高開約1.1%後隨即倒跌，現報34.05元，跌約3.5%，落後大市及ATM.。有調查機構發表報告，預期今年全球智能手機市場，小米將會進身三甲，排在三星和蘋果之後。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於昨日獲資金轉向，錄得約480萬元資金流入。而認沽證則於過去5個交易日共錄得約1,400萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面可留意年期約5個月，屬價外兼高槓桿的小米購(23234)，行使價39.13元，2021年05月21日到期，實際槓桿5.1倍，高槓桿、價外、中年期。貼價選擇可留意價外幅度約8%，年期約6個月的小米購(28390)，行使價36.93元，2021年06月25日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、中年期。牛證方面的貼牛選擇可留意小米牛(66626)，與現價有約4%收回距離，收回價32.88元，行使價32.48元，換股比率10，槓桿比率18.7倍，市場首三高槓桿之一貼牛。遠牛選擇則可留意小米牛(63748)，與現價有約10%收回距離，收回價30.48元，行使價30.08元，換股比率50，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看淡，可留意屬行使價26元以上的認沽證中，槓桿最突出的小米沽(28383)，行使價26.63元，2021年06月08日到期，實際槓桿4.9倍，行使價26元以上產品中，槓桿最高。
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