【瑞通推介】阿里中芯反彈 後市如何部署？
2021年01月06日 10:55
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美國上月ISM製造業PMI升至60.7，遠勝市場預期。道指隔晚收報30,391點，升167點(或0.5%)。恒指昨先跌後回升，曾高見27,690點，收報27,649點，升177點(或0.6%)，連升五個交易日，累漲逾1,300點。今早好淡爭持，一度重上27,700點，再創去年2月下旬高，惟其後倒跌。
恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾970萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,100萬元，反映投資者預期大市連升多日後將調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點，而熊證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點。
據報阿里巴巴(09988)創辦人馬雲接近兩個月沒有公開露面，行蹤成謎，加上集團遭內地監管機構調查壟斷行為，拖累股價近期持續跑輸同業。阿里昨一度跌穿220元，其後跌幅逐步收窄，收報223元，跌2%，連續三日向下，並受制各移動平均線。有報道指，美國總統特朗普簽署行政命令，禁止與八款中國軟件應用相關的交易，當中包括支付寶。不過阿里今早曾彈升4%，升抵232元。近4,800萬元在昨日淨流入其好倉，是最多資金淨流入的認股證相關資產，淡倉同日則有逾680萬元淨流出。
中芯(00981)接連被國際指數公司剔出旗下指數，當中MSCI的指數調整於昨日收市時生效，富時羅素將於明日進行調動。中芯昨反覆向下，至收市競價時段時於成交急增下沽壓加劇，以全日最低位19.48元收市，挫9.6%，連失10天和20天線。有報道指內地嵌入式晶片加價五成，中芯今早一度抽升1成，高見21.5元。昨有逾16億元北水淨買入中芯，輪證資金流方面，逾1,600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近70萬元淨流出。
美國紐約證券交易所突宣佈撤回三間中國電信運營商ADR的除牌決定，中移動(00941)表示將繼續在紐交所上市及交易。受消息刺激，中移動昨曾抽上47.55元的一個月高位，升破10天、20天和50天線，收市仍漲5.1%，報46.1元。不過其後有傳美國財長努欽不同意紐交所叫停華電信商除牌決定，中移動今早曾回落逾2%，下試45元。昨有超過30億元北水淨流入中移動，輪證資金流方面，逾640萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近70萬元淨流入。
藥明生物(02269)被主要股東Biologics Holdings配售1.02億股，相當於已發行股本總額約2.5%，配售價每股96.5元。股份昨挫4.12%至98.95元後見承接，收市跌幅收窄至1.2%，報101.9元。藥明生物是去年藍籌升幅王，全年累升逾2.1倍，今周一繼續呈強，曾破頂高見104.8元。儘管昨結束三個交易日升勢，但短期上升軌尚未被破壞，14日RSI續呈超買。今早回落逾2%，再度回至100元以下。昨有逾1,400萬元淨流入其好倉。
瑞通相關認股證之選擇：
阿里輕微價外、中短期購(18279)，行使價：269.08元，2021年5月到期，實際槓桿：6.5倍
阿里輕微價外、中年期沽(27517)，行使價：212.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.6倍
中芯價外、中年期購(28861)，行使價：29.88元，2021年7月到期，實際槓桿：2.9倍
中移輕微價外、中短期購(27355)，行使價：51.93元，2021年4月到期，實際槓桿：6.8倍
藥明輕微價外、中短期購(26863)，行使價：111.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.3倍
騰訊輕微價外、中短期購(18043)，行使價：648.88元，2021年4月到期，實際槓桿：7.2倍
騰訊輕微價外、中短期沽(15092)，行使價：530元，2021年5月到期，實際槓桿：7.5倍
小米輕微價外、中短期購(27297)，行使價：39.13元，2021年5月到期，實際槓桿：4.5倍
小米輕微價外、中短期沽(28315)，行使價：29.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.8倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恆指牛證(65543)，收回價：27147點，槓桿比率：49.1倍
恆指熊證(69921)，收回價：28190點，槓桿比率：35.9倍
阿里牛證(62699)，收回價：218.78元，槓桿比率：14.6倍
阿里熊證(62329)，收回價：246.88元，槓桿比率：11.7倍
全場最貼中芯牛證(67331)，收回價：19.88元，槓桿比率：6.7倍
中芯熊證(56828)，收回價：25.6元，槓桿比率：3.3倍
中移牛證(62053)，收回價：41.38元，槓桿比率：8倍
全場最貼中移熊證(62051)，收回價：48.28元，槓桿比率：7.6倍
藥明牛證(65498)，收回價：92.8元，槓桿比率：9.9倍
騰訊牛證(67375)，收回價：558.8元，槓桿比率：11.9倍
騰訊熊證(54567)，收回價：639.99元，槓桿比率：11.7倍
小米牛證(64397)，收回價：31.68元，槓桿比率：10.5倍
小米熊證(60642)，收回價：37.88元，槓桿比率：8.8倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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