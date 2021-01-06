【瑞通推介】阿里中芯反彈　後市如何部署？

美國上月ISM製造業PMI升至60.7，遠勝市場預期。道指隔晚收報30,391點，升167點(或0.5%)。恒指昨先跌後回升，曾高見27,690點，收報27,649點，升177點(或0.6%)，連升五個交易日，累漲逾1,300點。今早好淡爭持，一度重上27,700點，再創去年2月下旬高，惟其後倒跌。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾970萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,100萬元，反映投資者預期大市連升多日後將調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點，而熊證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020