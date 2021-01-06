港股格局：陳鳳珠料上試兩萬八關　睇好內需股

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠認為，措施或限制阿里和騰訊的股價升幅，但相信問題不大，因支付寶與微信的主要客戶在內地和東南亞地區，在美國的市場相對小。

雖然美國針對中資科技股或令港股走勢趨反覆，但她預期恒指仍可逐步向上，短期有望上試兩萬八關。她指出，市場資金仍然相對充裕，但港股去年未見粉飾櫥窗，資金由去年底才開始入市，一來炒作美國總統換屆在即，二來憧憬內地今年回復較高經濟增長，企業盈利增加，相信港股年初走勢仍會較好，及後走勢視乎全球疫情受控情況。

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