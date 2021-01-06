港股格局：張智威料有力再上 港交所趁回調吸納
2021年01月06日 10:58
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股近期氣勢如虹，新一年基金重新配置投資組合，或因此吸納低殘股份，短期不宜看得太淡。而技術上，恒指已突破大圓頂阻力，且現8支陽燭，若然成交配合，料恒指仍有動力向上，短期可挑戰28,000點。
紐交所不再計劃將中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中電信(00728)實施除牌行動，消息帶動3大電訊股由低位回升。張認為，待拜登正式就任美國總統，中美關係有望改善，對相關股份有支持。當中他最看好中移，認為其股息率高達7厘，且派息穩定，50港元樓下值得吸納，不妨作為中長線收息之選。
市場憧憬中資股回流有利港交所(00388)，帶動其股價屢創新高。張相信今年新股市場仍然暢旺，加上近期大市交投活躍，對港交所有利，雖然估值偏高，但業務具獨特優勢，若股價回落至430元水平值得吸納。
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