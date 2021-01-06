港股格局：伍禮賢料阿里巴巴股價在200至250元上落
2021年01月06日 11:43
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港股今(6日)反覆上落，暫跌130點，報27,519點。光大新鴻基證券策略師伍禮賢對後市表現樂觀，在12月恒指結算日突破橫行區間26,000點至27,000點，近日大市成交暢旺，預料1月恒指在27,000有支持，上望28,000點。
大型科網股普遍做好，他認為即使市場擔心科網股受監管，但除阿里巴巴(09988)以外，其餘科技股上升趨勢沒有改變，科技指數依然向上突破，如阿里受監管的情況持續，股份將會於200至250元上落，200元有非常大的支持。現時阿里的市盈率約20左右，與低增長股類近，因此200元可考慮撈底，值博率高。
至於京東集團(09618)曾一度飆升逾8%，他解釋集團在國內物流運輸方面，為阿里的強勁對手，近日市場有傳馬雲行蹤成謎，導致阿里股價再度受壓，京東股價隨即反彈。
紐交所再傳考慮將3大中資電訊商除牌，但他並不看淡電訊股，因3大電訊商在美國的成交不算活躍，加上經歷完美國制裁風波及除牌事件，大部分壞消息已浮現，股價不會再反覆。惟投資者要留意未來或會出現利淡因素，如國際指數剔除股份，例如早前MSCI剔除中國聯通A股，觸發市場對港股被剔出國際指數的憂慮。
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