港股格局：伍禮賢料阿里巴巴股價在200至250元上落

港股今(6日)反覆上落，暫跌130點，報27,519點。光大新鴻基證券策略師伍禮賢對後市表現樂觀，在12月恒指結算日突破橫行區間26,000點至27,000點，近日大市成交暢旺，預料1月恒指在27,000有支持，上望28,000點。

紐交所再傳考慮將3大中資電訊商除牌，但他並不看淡電訊股，因3大電訊商在美國的成交不算活躍，加上經歷完美國制裁風波及除牌事件，大部分壞消息已浮現，股價不會再反覆。惟投資者要留意未來或會出現利淡因素，如國際指數剔除股份，例如早前MSCI剔除中國聯通A股，觸發市場對港股被剔出國際指數的憂慮。

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