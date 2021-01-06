渣打委任黃翠芝為大中華及北亞地區可持續金融主管

渣打銀行(香港)宣布，委任黃翠芝為大中華及北亞地區可持續金融主管，即時生效。

該行指，黃翠芝將專注推動渣打在區內的可持續金融策略，發展新的產品和業務方案，加強將環境、社會和企業管治的考慮元素融入銀行的業務決策當中。其在加入渣打之前是香港綠色金融協會副秘書長。

渣打可持續金融全球主管Daniel Hanna表示，大中華及北亞地區對確保全球達成《巴黎氣候變化協定》和聯合國可持續發展目標擔當非常重要的角色。亞洲區的發展增長和區內一些全球最具創意的企業，意味著亞洲區擁有良好優勢,在可持續發展方面較世界其他地區成就更大的躍進。

此外，渣打可持續金融部最近亦在倫敦和新加坡作出多項任命，包括Chris Helme出任可持續金融部財務總監、Teng Cheng出任可持續金融部金融董事、Jaclyn Dove出任策略項目主管兼董事總經理、Alex Kennedy出任可持續金融方案主管、Joanne Khew出任亞洲策略夥伴合作主管、及Tanya Popeau出任歐美策略夥伴合作主管。

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