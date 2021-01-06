【另類投資】尹志強：一両陳皮為何值一両黃金？

陳皮。陳即陳化，時間久遠；皮是柑皮、橘皮。故名。陳皮具化痰止咳、理氣消滯之效，能入藥入饌，廣受華人珍視，尤其在中國南方。

陳皮的放曬和陳化，悉心處理是基本要求：風乾，放曬，儲存，加濕，再風乾、放曬，最後密封存放......每個步驟環環緊扣，一絲不苟。其價值高低，則如葡萄酒，還得視乎品種、產地和年份。

柑、橘的皮，多可放曬為果皮，不管是青的黃的紅的。放曬陳皮，則以後兩者為佳，以其皮薄、囊少而香油多。

廣東、福建、浙江、江西、四川等等都出產陳皮，各有特色，卻以廣東新會特產茶枝柑的果皮，最合於放陳，稱為「廣陳皮」，屬最正品。

正如勃艮第(Bourgogne)、波爾多(Bordeaux)、阿爾薩斯(Alsace)等，被公認為法國葡萄酒的頂級產區，新會人也自古認定，在熊子山周遭、看得見熊子塔的土地，即梅江、東甲、西甲、茶坑和天馬等，是新會陳皮的優質產地。熊子塔本名凌雲塔，位於新會茶坑村的熊子山上，建於明萬曆年間，距今四百多年。注意，熊字下面只三點，非四點，乃新會民間俗字，是一種三腳水魚。

原來熊子山周遭的氣候環境、水土質素，使得這裏出產的茶枝柑清甜可口，柑皮經陳化後尤其芳香，老陳皮更略帶人參味，彌足珍貴。

至於陳皮的年份，最低要求須放陳三年，方堪稱為陳皮，否則依舊是果皮而已。特別在入饌，都說愈陳愈佳，所謂「一両陳皮一両金，百年陳皮勝黃金」，亦有謂「千年人參，百年陳皮」。但在香港市場，遑論百年，四十年陳皮已屬非常矜貴，價錢已可高達每両五、六千港元。

傳統上，梅江陳皮，東甲陳皮，均屬新會陳皮之極品。梅江更相傳是陳皮的發祥地。然而，由於土地城市化之故，梅江種植茶枝柑的農地不斷減少，陳皮產量隨之下降；假使情況持續，梅江陳皮將有絕迹之虞！是以，二十年前，放陳一年的梅江柑皮，每斤約值一百元人民幣，比新會一般產區的一年皮至少貴一倍。二十年過去，這些一直放陳到今天的梅江陳皮，動輒叫價五、六千元人民幣一斤，價錢要比普通的二十年皮貴五、六倍。

佳品，總是愈罕愈貴。

普縉首席拍賣官 尹志強

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