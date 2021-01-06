調查：近六成會計師睇淡今年港經濟　三大負面因素係...

市場憧憬新冠疫苗面世能「拯救」經濟，惟特許公認會計師公會(ACCA)香港分會一項調查顯示，大部分受訪會員對香港今年經濟感到悲觀，預料經濟表現差或非常差的有59%，僅8%認為經濟表現好或非常好8%，另更有53%人士認為今年本地生產總值(GDP)將出現負增長。

被問及預料本港GDP何時回復至疫情前水平，預計將在2021年完結之前僅16%，41%受訪者認為在2022年，預期在2023年或2024年分別有28%及15%。

至於企業如何應對2021年改變中的經濟環境，59%受訪者認為企業將會凍結或者減少人手，只有10%認為人手將增加。另27%認為企業將會減少在員工身上的投資，而只有7%認為企業會繼續在人力資源上面投資，反映企業態度審慎。

另外，大多受訪者認為「新冠肺炎疫情」、「香港社會不穩」及「中美貿易糾紛」將成本港經濟負面因素；「疫情促成的創新及數碼變革」、「中國經濟反彈」及「粵港澳大灣區發展」則有利本港經濟。

ACCA香港分會會長黃耀傑表示，對疫情帶來的創新及數碼變革感到樂觀。對於企業有可能凍結人手，或減少對員工身上投放資源，作為企業員工必須時刻為自己增值，提升自己的知識水平和技術競爭力。在新常態下，企業必定會繼續投放資源於科技上，因此員工如果能夠不斷學習如何應用科技，必定對在職場上的競爭力大有幫助。

行業發展方面，受訪者認為最具增長潛力的行業依次為「電子商務」、「醫療保健」、及「科技及機械人流程自動化」。而「旅遊業」、「零售業」及「酒店及餐飲業」則將於2021年面對最嚴峻的挑戰。

黃亦指出，由於預計經濟環境困難，該會建議政府可以繼續「保就業」計劃，並擴展其合資格的範圍。除了協助受疫情影響而被迫停業的行業外，亦建議政府於「保就業」計劃內包含一些中小企，例如擁有全職員工以及營業年收入於500萬以內的公司。中小企一直是香港經濟的重要支柱，亦是香港勞動人口的基石。能夠紓緩中小企的壓力，恢復他們的業務活力，對香港經濟發展非常重要。

ACCA同時建議，政府將本年度稅務虧損所產生的應退利得稅以現金方式退還，以現時稅務虧損的8.25%或16.5%計算，以同一企業上年度繳交的稅款或16.5萬港元為上限。黃氏認為，這安排對港府只是時間性的分別，但對於企業而言，能大大提升其現金流，讓企業能在逆境裏生存，並避免一些在疫情前健康營運的企業結業，亦能夠穩定就業率。

黃又提到，鞏固香港作為國際金融中心的地位，並提升本港競爭力是十分重要的。香港應積極尋求加入「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)，以鞏固其經貿樞紐的地位，使香港在發展大灣區及RCEP市場方面擔當更關鍵的的角色。

是次調查於2020年11月16日至12月4日進行，訪問182位會員，受訪者來自不同行業、公司規模及年齡層的財務及會計專業人士。

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