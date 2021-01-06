恒生保險增設免費新冠肺炎額外保障　保障額高達10萬

恒生保險公布，由即日(6日)起至3月31日再增設免費「2019冠狀病毒病」之額外保障予全新及現有個人保險客戶，為受保人加添保障。

在指定時期內成功投保個人保單之客戶，若合資格保單之受保人由保單冷靜期完結日至4月30日期間不幸在香港確診「2019冠狀病毒病」，將可獲提供㇐筆過10萬港元現金賠償。

在1月6日前獲恒生保險簽發並仍然生效的現有個人保單之客戶，若合資格保單之受保人在指定時期內不幸在香港確診「2019冠狀病毒病」並入院接受治療，可獲得住院現金保障每日1,200元(最多45日)或㇐筆過18,000元，以較高者為準。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020